Уиткофф: США ожидают прогресса по Украине в ближайшие недели
Белый дом ожидает, что прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию должен произойти в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.
«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», – написал он.
6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на Украине знают, что нужно сделать, чтобы переговоры увенчались успехом. «На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – добавил представитель Кремля.
Источники Bloomberg сообщали, что новый раунд переговоров может пройти в Стамбуле. Зеленский также отмечал, что среди вариантов – Турция и Швейцария.