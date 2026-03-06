Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Уиткофф: США ожидают прогресса по Украине в ближайшие недели

Ведомости

Белый дом ожидает, что прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию должен произойти в ближайшие недели. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.

«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», – написал он.

6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на Украине знают, что нужно сделать, чтобы переговоры увенчались успехом. «На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – добавил представитель Кремля.

Источники Bloomberg сообщали, что новый раунд переговоров может пройти в Стамбуле. Зеленский также отмечал, что среди вариантов – Турция и Швейцария.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте