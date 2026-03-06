Уиткофф: США ожидают прогресса по Украине в ближайшие недели

6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на Украине знают, что нужно сделать, чтобы переговоры увенчались успехом. «На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – добавил представитель Кремля.