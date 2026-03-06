Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Песков: Киев знает, что нужно для успеха переговоров

Ведомости

В Киеве знают, что нужно сделать, чтобы переговоры по украинскому урегулированию увенчались успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – сказал он.

3 марта Песков заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока никак не повлиял на процесс украинского мирного урегулирования. Вместе с тем новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США собирались провести 5–6 марта в Абу-Даби. Он был отложен из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.

Источники Bloomberg сообщали, что переговоры пройдут в Стамбуле. Зеленский также назвал возможными вариантами Турцию и Швейцарию, отметив, что переговоры пока официально не отменены.

Последние трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялись в швейцарской Женеве 17–18 февраля. По словам главы российской переговорной группы и помощника президента РФ Владимира Мединского, диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте