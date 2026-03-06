Песков: Киев знает, что нужно для успеха переговоров
В Киеве знают, что нужно сделать, чтобы переговоры по украинскому урегулированию увенчались успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – сказал он.
3 марта Песков заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока никак не повлиял на процесс украинского мирного урегулирования. Вместе с тем новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США собирались провести 5–6 марта в Абу-Даби. Он был отложен из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.
Источники Bloomberg сообщали, что переговоры пройдут в Стамбуле. Зеленский также назвал возможными вариантами Турцию и Швейцарию, отметив, что переговоры пока официально не отменены.
Последние трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялись в швейцарской Женеве 17–18 февраля. По словам главы российской переговорной группы и помощника президента РФ Владимира Мединского, диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона.