Куба признала начало переговоров с администрацией Дональда Трампа

Куба признала начало переговоров с администрацией Дональда ТрампаНа начальных этапах он может потребовать экономических преобразований
На фоне нарастания недовольства населения президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале переговоров с США. По его словам, этот процесс нацелен на нахождение решений двусторонних противоречий «посредством диалога» и находится «в первой фазе». Заявлению кубинского лидера предшествовало освобождение 51 заключенного. Они были арестованы в ходе антиправительственных митингов в 2021 г.
9 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможности «дружественного» или «недружественного захвата» (слово takeover может также переводиться как «приобретение») Кубы. «Не имеет особого значения. Им очень плохо. У них нет энергетики, нет денег...» – сказал он.
Ранее, 27 февраля, Трамп говорил о шансе «дружественного захвата» Кубы.
На фоне активизировавшихся дискуссий по поводу Кубы американские сенаторы-демократы готовят резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента на кубинском направлении. Но такие документы уже неоднократно терпели поражение в конгрессе, так как у противников Трампа недостаточно голосов для их утверждения.
Ситуация на Кубе осложнилась после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. Эта страна была одним из основных поставщиков углеводородов для Кубы.
При этом в целом американское давление на Гавану начало усиливаться после возвращения в Белый дом 20 января 2025 г. Трампа. Его команда обозначила приоритетность Западного полушария для своей внешней политики, прописав эту позицию в основных доктринальных документах.
Например, 29 января Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Согласно этому документу, в отношении стран, поставляющих (напрямую или косвенно) нефть острову, будут применены торговые пошлины. При этом 3 февраля Трамп заявил о начале переговоров с представителями острова с целью заключения сделки.
Тогда кубинские власти официально не подтверждали наличия прямых контактов с Вашингтоном, хотя в своем интервью агентству Reuters 2 февраля замминистра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио заявил: «У нас был обмен посланиями, у нас есть посольства, у нас были контакты, но мы не можем сказать, что у нас был диалог за столом переговоров» (цитата по Reuters). В конце января источники газеты The Wall Street Journal сообщали о надежде Трампа найти в кубинском правительстве союзников для смены строя к концу 2026 г.
Одним из ключевых координаторов давления на Гавану и в целом усиления контроля США в Западном полушарии стал госсекретарь Марко Рубио, который имеет кубинские корни и известен ястребиной позицией по отношению к режиму на острове.
На нынешнем этапе переговоры остаются оптимальным вариантом развития ситуации вокруг Кубы, говорит директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России Ян Бурляй.
Он полагает, что в ходе диалога стороны могли бы переработать свои исходные позиции и начать с взаимоприемлемых предложений. К таковым эксперт относит экономическую либерализацию на острове. «США могут вполне начать именно с этого в надежде в дальнейшем настаивать уже на изменениях в политической системе», – сказал эксперт.
Куба испытывает серьезные проблемы с энергетикой, поэтому у местного руководства крайне ограниченные возможности в переговорах с США, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По словам эксперта, переговоры между странами идут давно, хотя конечная цель Трампа по прежнему продавить Кубу на уступки. По словам Черных, от американцев не стоит ожидать полномасштабного вторжения, хотя сохраняется риск ограниченной операции по типу того, что было в Венесуэле в начале года. «Хотя и в этом случае Вашингтон могут ожидать большие издержки по сравнению с венесуэльским примером. Потому что кубинское население окажет сопротивление в отличие от венесуэльцев», – сказала Черных. Она объяснила, что главная цель США – смена режима и проведение новых выборов. Куба, в свою очередь, может предложить сотрудничество в разных сферах, например, в борьбе с международным наркотрафиком и нелегальной иммиграцией. «Вашингтону это важно, но недостаточно. Поэтому администрация Трампа продолжит давить на остров всеми возможными способами. Гавана же продолжит сопротивляться», – подчеркнула эксперт.
