Куба признала начало переговоров с администрацией Дональда Трампа

Куба испытывает серьезные проблемы с энергетикой, поэтому у местного руководства крайне ограниченные возможности в переговорах с США, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По словам эксперта, переговоры между странами идут давно, хотя конечная цель Трампа по прежнему продавить Кубу на уступки. По словам Черных, от американцев не стоит ожидать полномасштабного вторжения, хотя сохраняется риск ограниченной операции по типу того, что было в Венесуэле в начале года. «Хотя и в этом случае Вашингтон могут ожидать большие издержки по сравнению с венесуэльским примером. Потому что кубинское население окажет сопротивление в отличие от венесуэльцев», – сказала Черных. Она объяснила, что главная цель США – смена режима и проведение новых выборов. Куба, в свою очередь, может предложить сотрудничество в разных сферах, например, в борьбе с международным наркотрафиком и нелегальной иммиграцией. «Вашингтону это важно, но недостаточно. Поэтому администрация Трампа продолжит давить на остров всеми возможными способами. Гавана же продолжит сопротивляться», – подчеркнула эксперт.