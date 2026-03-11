Bloomberg: США хотят сделать Кубу экономически зависимой от них
Президент США Дональд Трамп планирует использовать экономическое давление со стороны Штатов, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
США собираются занять роль главного внешнего покровителя островного государства. Уже сейчас Вашингтон регулирует потоки энергии в страну для частных предприятий, но не для правительства.
Кроме того, Трамп и его главные союзники также хотят заменить президента республики Мигеля Диаса-Канеля, которого они обвиняют в разрушении экономики. Они считают, что лидер Кубы не способен провести необходимые экономические реформы. Сам Диас-Канель заявлял, что готов к переговорам, но на равных.
10 марта Трамп заявил, что Куба пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения. По его словам, решением проблемы занимается американский госсекретарь США Марко Рубио. Тогда глава Белого дома подчеркнул, что это может быть «как дружественный, так и недружественный захват».