NYT: США хотят отставки президента Кубы
США заявили Кубе, что для достижения существенного прогресса в переговорах президент Мигель Диас-Канель должен покинуть свой пост. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Отстранение Диас-Канеля от власти позволит «свергнуть ключевую фигуру в руководстве страны, сохранив при этом репрессивное коммунистическое правительство, которое правит Кубой уже более 65 лет», говорится в материале.
Два собеседника издания уточнили, что США пока не настаивают на каких-либо действиях в отношении членов семьи Кастро, которые по-прежнему являются центральными фигурами в правительстве Кубы. Некоторые представители администрации Трампа считают, что отстранение от власти главы Кубы позволило бы провести в стране структурные экономические реформы, которые вряд ли поддержит Диас-Канель, которого эти представители считают сторонником жесткой линии.
16 марта Union Electrica сообщала об отключении национальной энергосистемы на Кубе. 5 марта авария на теплоэлектростанции на Кубе привела к масштабным отключениям электроэнергии на большей части острова, включая столицу Гавану. Страна столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.
Трамп 16 марта говорил, что хотел бы закончить военную операцию против Ирана, чтобы затем приступить к переговорам с Кубой.