Bloomberg сообщил о полном исчерпании запасов топлива на Кубе

Ведомости

Кубинские власти заявили о полном исчерпании запасов дизельного топлива и мазута, необходимых для работы электростанций. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, энергетическая система острова оказалась в критическом состоянии. Несмотря на использование собственной добычи топлива и солнечной энергии, страна не может обеспечить стабильное электроснабжение.

Кубинский электроэнергетический союз сообщил, что в настоящее время способен покрыть лишь около трети национального спроса на электроэнергию.

На фоне масштабных отключений света вечером 13 мая в Гаване и пригородах начались локальные протесты. Как пишет Bloomberg, жители часами стучали кастрюлями, а в некоторых районах разводили костры прямо на затемненных улицах.

Топливный кризис на Кубе случился после прекращения поставок нефти на фоне введения США энергетической блокады. Страна практически не получала топлива с декабря. Лишь 30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти. Это произошло на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не возражает против поставок нефти на остров, в том числе со стороны России. 31 марта эксперты предупреждали, что энергетический кризис на Кубе может привести к рискам массового голода и дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации.

