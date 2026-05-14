Bloomberg сообщил о полном исчерпании запасов топлива на Кубе

Топливный кризис на Кубе случился после прекращения поставок нефти на фоне введения США энергетической блокады. Страна практически не получала топлива с декабря. Лишь 30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти. Это произошло на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не возражает против поставок нефти на остров, в том числе со стороны России. 31 марта эксперты предупреждали, что энергетический кризис на Кубе может привести к рискам массового голода и дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации.