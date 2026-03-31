Эксперты предупредили о рисках массового голода на Кубе

Ведомости

Критический порог, за которым возникает риск системного кризиса с коллапсом снабжения городов, массовым голодом и потерей контроля, составляет 30–40%. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель директора Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ Николай Новик, комментируя ситуацию на Кубе.

По словам доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Ирины Абаниной, падение экономики Кубы может достигать 2–3% ежемесячно или около 30% в год.

Центр The Economist Intelligence Unit дает более оптимистичный прогноз: в 2026 г. ВВП Кубы упадет всего на 7%.

30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти. Это случилось на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о проходе российского нефтяного танкера на Кубу поднимался в ходе встречи с представителями США.

На Кубе начался топливный кризис из-за прекращения поставок нефти после введения США энергетической блокады. The Washington Post писала 21 марта, что Гавана отвергла запрос американского дипломатического представительства на ввоз дизельного топлива для обеспечения работы генераторов. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%.

