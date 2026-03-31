Эксперты предупредили о рисках массового голода на Кубе

30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти. Это случилось на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о проходе российского нефтяного танкера на Кубу поднимался в ходе встречи с представителями США.