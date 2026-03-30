Песков: РФ обсуждала с США проход нефтетанкера на Кубу перед его отправкой
Вопрос о проходе российского нефтяного танкера на Кубу поднимался в ходе встречи с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы рады, что эта партия нефтепродуктов прибудет на остров, точнее, уже прибыла. Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», – сказал он.
Песков отметил, что «наши кубинские друзья» в условиях жесточайшей блокады нуждаются в нефтепродуктах: для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии, для оказания медицинских и иных услуг населению. Россия «считает своим долгом не оставаться в стороне» и оказать помощь, добавил он.
30 марта российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти прибыл на Кубу. Это произошло на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо».
Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. The Washington Post писала 21 марта, что Гавана отвергла запрос американского дипломатического представительства на ввоз дизельного топлива для обеспечения работы генераторов. При этом дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%.