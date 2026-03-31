Тест на прочность: выдержит ли Куба усиление блокады

На этом фоне можно ожидать падения ВВП на 7% в 2026 г., оценивает The Economist Intelligence Unit. Некоторые российские эксперты настроены пессимистичнее. Падение экономики может достигать 2–3% ежемесячно, или около 30% в год, оценивает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ирина Абанина. Критический порог, за которым возникает риск системного кризиса с коллапсом снабжения городов, массовым голодом и потерей контроля, составляет 30–40%, считает заместитель директора Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ Николай Новик. «Ведомости» разбирались, как устроена кубинская экономика и переживет ли она нынешний кризис.