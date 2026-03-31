Тест на прочность: выдержит ли Куба усиление блокады

Тест на прочность: выдержит ли Куба усиление блокадыУ Острова свободы развитый человеческий капитал и социальная инфраструктура, но он не интегрирован в глобальные рынки
Уже 67 лет не прекращается блокада Кубы со стороны США, которые в последние два месяца усилили экономическое давление. Возник дефицит топлива, который вызвал перебои с электроэнергией и ударил по туризму. Новый комплекс мер против Кубы, социалистическое правительство которой раздражает американцев, усугубил экономические трудности страны.
На этом фоне можно ожидать падения ВВП на 7% в 2026 г., оценивает The Economist Intelligence Unit. Некоторые российские эксперты настроены пессимистичнее. Падение экономики может достигать 2–3% ежемесячно, или около 30% в год, оценивает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ирина Абанина. Критический порог, за которым возникает риск системного кризиса с коллапсом снабжения городов, массовым голодом и потерей контроля, составляет 30–40%, считает заместитель директора Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ Николай Новик. «Ведомости» разбирались, как устроена кубинская экономика и переживет ли она нынешний кризис.
Советская республика
США впервые ввели санкции против острова после победы Кубинской революции. Новые власти национализировали частную собственность, в том числе иностранных корпораций. Курс был взят на построение социалистической экономики.
Куба стала сближаться с Советским Союзом, который поставлял в страну топливо, продовольствие, промышленные товары и военную технику, а приобретал местный сахар. Отношения с СССР стали столь тесными, что остров называли 16-й республикой Союза. Доля Кубы в товарообороте СССР была 5,5% в 1989 г., а СССР в товарообороте Кубы – целых 68%.
За 1970–1989 гг. экономика Кубы выросла в 2,4 раза. Населения стало больше на 2 млн – 10,5 млн человек. После разрушения Союза экономика Кубы в 1990–1993 гг. рухнула на 34%. Но несмотря на кризис, государству удалось выстоять.