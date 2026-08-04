Politico: США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе
В последние месяцы США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе, усиливая давление на власти острова с целью добиться проведения реформ или смены действующего режима. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами администрации президента Дональда Трампа.
По данным издания, Вашингтон направил на Кубу дополнительных разведчиков и другие ресурсы. Один из собеседников отказался уточнить масштабы операции и задействованные в ней ведомства, сославшись на секретность проводимых мероприятий. Другой источник сообщил, что ЦРУ в последнее время усилило свое присутствие на острове.
Как отмечает Politico, усиление разведывательной активности может предшествовать различным действиям США – от расширения попыток склонить кубинских чиновников и граждан к выступлению против властей до возможной военной операции. Американским военным операциям нередко предшествует усиление работы спецслужб. В качестве примера издание приводит операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, проведению которой, по сообщениям СМИ, способствовала работа ЦРУ по установлению его местонахождения.
По словам одного из источников, Куба является одним из главных внешнеполитических приоритетов госсекретаря США Марко Рубио. При этом второй собеседник подчеркнул, что президент Трамп по-прежнему предпочитает дипломатические методы давления, однако администрация намерена использовать «все традиционные инструменты», включая возможности американского разведсообщества.
Параллельно Белый дом усилил информационную кампанию против властей в Гаване. Госдепартамент недавно опубликовал документ под названием «Куба: столица коммунизма XXI века», в котором кубинское руководство обвиняется в многочисленных злоупотреблениях на протяжении десятилетий. Politico отмечает, что эта риторика является частью более широкой кампании Трампа против коммунистических и социалистических идей, в том числе внутри США.
11 июля Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс и сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, «пока не стало слишком поздно». Он заявил, что Трамп и он сам хотят лучшего будущего для Кубы и «ее многострадального народа». Однако, по его словам, кубинское руководство отвергает любые попытки проведения значимых реформ, вместо этого отдавая приоритет сохранению своей идеологии.
В мае Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну недееспособной. В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.