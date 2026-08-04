Politico: США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе

11 июля Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс и сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, «пока не стало слишком поздно». Он заявил, что Трамп и он сам хотят лучшего будущего для Кубы и «ее многострадального народа». Однако, по его словам, кубинское руководство отвергает любые попытки проведения значимых реформ, вместо этого отдавая приоритет сохранению своей идеологии.