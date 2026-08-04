Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS189,450%CNY Бирж.11,968+0,22%IMOEX2 260,73-0,09%RTSI877,83-1,4%RGBI114,85-0,07%RGBITR772,67-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе

Ведомости

В последние месяцы США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе, усиливая давление на власти острова с целью добиться проведения реформ или смены действующего режима. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планами администрации президента Дональда Трампа.

По данным издания, Вашингтон направил на Кубу дополнительных разведчиков и другие ресурсы. Один из собеседников отказался уточнить масштабы операции и задействованные в ней ведомства, сославшись на секретность проводимых мероприятий. Другой источник сообщил, что ЦРУ в последнее время усилило свое присутствие на острове.

Как отмечает Politico, усиление разведывательной активности может предшествовать различным действиям США – от расширения попыток склонить кубинских чиновников и граждан к выступлению против властей до возможной военной операции. Американским военным операциям нередко предшествует усиление работы спецслужб. В качестве примера издание приводит операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, проведению которой, по сообщениям СМИ, способствовала работа ЦРУ по установлению его местонахождения.

Зачем Дональд Трамп объявил войну кубинским врачам

Политика / Международные новости

По словам одного из источников, Куба является одним из главных внешнеполитических приоритетов госсекретаря США Марко Рубио. При этом второй собеседник подчеркнул, что президент Трамп по-прежнему предпочитает дипломатические методы давления, однако администрация намерена использовать «все традиционные инструменты», включая возможности американского разведсообщества.

Параллельно Белый дом усилил информационную кампанию против властей в Гаване. Госдепартамент недавно опубликовал документ под названием «Куба: столица коммунизма XXI века», в котором кубинское руководство обвиняется в многочисленных злоупотреблениях на протяжении десятилетий. Politico отмечает, что эта риторика является частью более широкой кампании Трампа против коммунистических и социалистических идей, в том числе внутри США.

11 июля Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс и сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, «пока не стало слишком поздно». Он заявил, что Трамп и он сам хотят лучшего будущего для Кубы и «ее многострадального народа». Однако, по его словам, кубинское руководство отвергает любые попытки проведения значимых реформ, вместо этого отдавая приоритет сохранению своей идеологии.

В мае Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну недееспособной. В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь