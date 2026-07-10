Зачем Дональд Трамп объявил войну кубинским врачам

Зачем Дональд Трамп объявил войну кубинским врачамОн хочет усилить давление на экономику Кубы
Администрация президента США Дональда Трампа вынуждает иностранные государства отказываться от услуг кубинских врачей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Согласно публикации, Вашингтон по линии госдепартамента и с участием лично госсекретаря Марко Рубио угрожает отдельным иностранным чиновникам визовыми ограничениями, в случае если те не откажутся оплачивать работу медиков с Острова свободы.
По данным WSJ, некоторые из государств уже приняли позицию США и либо значительно сократили сотрудничество с Кубой в вопросах здравоохранения и в целом в гуманитарной сфере, либо и вовсе отменили его. В Гватемале, например, команда из 412 человек кубинского медицинского персонала (из них 333 – доктора) начала поэтапно сокращать свое присутствие с апреля 2026 г. Чуть ранее, в марте, сотрудничество с Кубой на медицинском направлении прекратила Ямайка. Взаимодействие между странами на медицинском направлении длилось около 50 лет. Другой пример – Гондурас, откуда после прихода к власти союзника Трампа Насри Асфуры было выслано больше 150 кубинских медработников.
По данным американской оппозиционной правительству Кубы неправительственной организации Cuba Archive, по всему миру работает около 24 000 кубинских врачей. Для многих стран мира кубинские врачи восполняли нехватку квалифицированного персонала. На острове Сент-Люсия они были составной частью местного здравоохранения на протяжении более 40 лет. Куба рассылает своих врачей за границу с 1963 г. По информации левоцентристского Американского университета (AU), к середине 2010-х гг. врачебные миссии генерировали около $8 млрд доходов в год. Те же данные показывают, что в 2024 г. эта цифра уменьшилась до $5,3 млрд.
Согласно данным также оппозиционной правительству Кубы испанской организации Prisoners Defenders, один кубинский врач может приносить доход кубинской казне от $3500 до $4000 в месяц – сумма зависит от страны пребывания. При этом, по словам кубинского врача, опрошенного WSJ, он лично получал в месяц около $250. Одновременно с этим, будь он дома, его зарплата в месяц только немного превышала бы $25.
Стоит учитывать, что Рубио призывал к ограничению кубинских возможностей в сфере медицинской дипломатии, так как считал это прямой угрозой нацбезопасности США. Он приравнивал такую практику к рабству и торговле людьми. В качестве аргументов им и его соратниками тогда приводилось удерживание значительных сумм в руках государства, а также изъятие у врачей личных документов.
Американское давление на кубинских врачей – очередной удар в противостоянии с правительством Кубы, так как ее врачи давно стали символом мягкой силы острова, говорит политолог, руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. При этом эксперт подчеркнул, что нельзя однозначно ориентироваться на существующие данные по кубинским врачебным миссиям, так как в основном это закрытая информация. «Трамп работает на еще большую изоляцию Кубы от мира в надежде сподвигнуть ее на более решительные социально-экономические преобразования», – объяснил эксперт.
Кубинские врачи стали объектом давления со стороны США, потому что Куба всегда была известна своими медиками и их миссиями, согласилась научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных.
По ее словам, администрация Трампа считает, что, заблокировав врачебные миссии, она сможет уменьшить валютные поступления в бюджет Кубы и, соответственно сделать свою политику давления более эффективной.
Кроме того, перед промежуточными выборами Трампу нужно продемонстрировать хотя бы один внешнеполитический успех. В его понимании, отметила Черных, согласие кубинского правительства на рыночные социально-экономические преобразования и может стать такой победой.