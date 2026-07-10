Зачем Дональд Трамп объявил войну кубинским врачам

По данным WSJ, некоторые из государств уже приняли позицию США и либо значительно сократили сотрудничество с Кубой в вопросах здравоохранения и в целом в гуманитарной сфере, либо и вовсе отменили его. В Гватемале, например, команда из 412 человек кубинского медицинского персонала (из них 333 – доктора) начала поэтапно сокращать свое присутствие с апреля 2026 г. Чуть ранее, в марте, сотрудничество с Кубой на медицинском направлении прекратила Ямайка. Взаимодействие между странами на медицинском направлении длилось около 50 лет. Другой пример – Гондурас, откуда после прихода к власти союзника Трампа Насри Асфуры было выслано больше 150 кубинских медработников.