На Кубе произошел очередной блэкаут

Даже при наличии топлива стареющие тепловые электростанции Кубы регулярно выходят из строя, а внутренняя добыча нефти покрывает лишь около 40% потребностей, отмечает агентство. В марте на острове произошли два масштабных блэкаута, а в прошлом году – шесть общенациональных отключений. Столкнувшись с худшим кризисом за полвека, кубинское руководство в прошлом месяце предложило почти 200 рыночных реформ, однако это не смягчило позицию Вашингтона. ООН предупредила, что ужесточение санкций США может спровоцировать на острове гуманитарный кризис.