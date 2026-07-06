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На Кубе произошел очередной блэкаут

Ведомости

Электрическая сеть Кубы полностью вышла из строя в понедельник, сообщил Национальный союз работников электроэнергетики страны. Причины аварии выясняются, власти острова подтвердили отключение и заявили, что ведутся работы по восстановлению.

Как передает Bloomberg, отключение произошло на фоне ужесточения экономического давления со стороны администрации Дональда Трампа. С января США разрешили доставить нефть только с одного российского танкера, что усугубило хронические перебои с электричеством в стране с 10-миллионным населением. В мае Гавана объявила, что полностью исчерпала запасы топлива.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что в понедельник отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН против блокады со стороны США. Он назвал действия Вашингтона «агрессивными» и пообещал защищать «суверенное право жить без энергетической удавки, без внешнего удушения, без принуждения, без угроз и без коллективного наказания».

Даже при наличии топлива стареющие тепловые электростанции Кубы регулярно выходят из строя, а внутренняя добыча нефти покрывает лишь около 40% потребностей, отмечает агентство. В марте на острове произошли два масштабных блэкаута, а в прошлом году – шесть общенациональных отключений. Столкнувшись с худшим кризисом за полвека, кубинское руководство в прошлом месяце предложило почти 200 рыночных реформ, однако это не смягчило позицию Вашингтона. ООН предупредила, что ужесточение санкций США может спровоцировать на острове гуманитарный кризис.

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