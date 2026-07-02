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Трамп: спустя десятилетия Куба движется в сторону США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает, что Куба в последнее время движется в направлении Вашингтона. Об этом он заявил в ходе мероприятия в штате Северная Дакота. Трансляция опубликована на сайте C-SPAN.

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», – сказал американский лидер.

В марте Bloomberg сообщал, что Трамп планирует использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Вашингтона, и намерен добиваться смены власти на острове.

В мае Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну «недееспособной». В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.

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