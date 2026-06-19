Трамп допустил проведение схожей с венесуэльской операции на Кубе
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может провести на Кубе операцию, схожую с венесуэльской. Об этом он сказал в интервью Axios.
«Это возможно», – сказал американский лидер.
4 июня Трамп, выступая перед журналистами, заявил, что Вашингтон намерен добиваться смены политического режима на Кубе и займется этим после урегулирования конфликта вокруг Ирана. Президент США отметил, что у него «очень хорошие планы в отношении Кубы».
19 мая Politico со ссылкой на источники писало, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям.
3 января американские силы атаковали Венесуэлу. Они захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.