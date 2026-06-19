Трамп допустил проведение схожей с венесуэльской операции на Кубе

3 января американские силы атаковали Венесуэлу. Они захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.