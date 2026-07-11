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Главная / Политика /

Рубио призвал кубинские власти сменить политический курс

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс и сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, «пока не стало слишком поздно». Его заявление опубликовал госдеп.

Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп и он сам хотят лучшего будущего для Кубы и «ее многострадального народа». Однако, по его словам, кубинское руководство отвергает любые попытки проведения значимых реформ, вместо этого отдавая приоритет сохранению своей идеологии.

«США будут и впредь использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты как для противодействия угрозам национальной безопасности, исходящим от кубинского коммунистического режима, так и для проведения экономических и политических реформ, которые обеспечат Кубе лучшее будущее», – добавил Рубио.

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6 июля на Кубе произошел очередной блэкаут. Bloomberg сообщал, что отключение произошло на фоне ужесточения экономического давления со стороны администрации Трампа. С января США разрешили доставить нефть только с одного российского танкера, что усугубило хронические перебои с электричеством в стране с 10-миллионным населением. В мае Гавана объявила, что полностью исчерпала запасы топлива.

В марте на острове произошли два масштабных блэкаута, а в прошлом году – шесть общенациональных отключений. Столкнувшись с худшим кризисом за полвека, кубинское руководство в прошлом месяце предложило почти 200 рыночных реформ, однако это не смягчило позицию Вашингтона. ООН предупредила, что ужесточение санкций США может спровоцировать на острове гуманитарный кризис.

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