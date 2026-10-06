Мексика прекратила поставки топлива на Кубу из-за угрозы санкций США

Согласно отчету Pemex, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ее дочерняя компания Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos не отчитывалась о поставках на Кубу во II квартале 2026 г. В I квартале объем экспорта составлял около 900 баррелей в сутки.