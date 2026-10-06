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Мексика прекратила поставки топлива на Кубу из-за угрозы санкций США

Татьяна Мозолевская

Мексика прекратила поставки топлива на Кубу из-за угрозы санкций США, сообщила газета El Universal. Речь идет о поставках нефти и нефтепродуктов государственной компанией Pemex.

Согласно отчету Pemex, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ее дочерняя компания Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos не отчитывалась о поставках на Кубу во II квартале 2026 г. В I квартале объем экспорта составлял около 900 баррелей в сутки.

Поставки перестали отражаться в отчетности после того, как 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в отношении Кубы. Документ предусматривает тарифные меры против компаний и правительств, поставляющих нефть на остров.

При этом глава консалтинговой компании GMEC Гонсало Монрой отметил, что отсутствие данных о поставках в отчетности Pemex не обязательно означает их полное прекращение. По его словам, информация об объемах и оплате таких поставок остается непрозрачной.

Кубинские власти связывают ухудшение энергетической ситуации в стране в том числе с ограничением поставок топлива. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее заявлял, что в 2026 г. жители острова получают электричество лишь по два-три часа в сутки.

13 марта Bloomberg писал, что Вашингтон планирует использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от США, и намерен добиваться смены власти на острове. 26 сентября президент США Дональд Трамп отверг возможность военной операции против Кубы. 

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