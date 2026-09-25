CBS: США рассматривают возможность военной операции против Кубы

По данным телеканала, в этом году американские военные проводили разведывательные операции, изучая подводные и морские пути подхода к Кубе. Кроме того, отдельные компоненты ВВС США приводились в состояние повышенной готовности, а их личному составу поручили подготовиться к возможным действиям. Как отмечает CBS, эти планы не были реализованы.