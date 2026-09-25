CBS: США рассматривают возможность военной операции против Кубы
Резерв сухопутных войск США оценивает возможность направить в распоряжение Южного командования ряд подразделений поддержки в ближайшие несколько месяцев. Запрос может быть связан с планированием военной операции против Кубы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на внутренний военный документ и источники.
Согласно документу, штаб резерва запросил у подчиненных командований информацию о доступности шести типов подразделений, которые могут быть переданы Южному командованию. По оценке военных, они могут потребоваться через 90-120 дней. В перечень входят батальон боевой поддержки, инженерный батальон, медицинская бригада, передовой отряд реанимации и хирургии, бригада военной полиции и подразделение командования тыловым обеспечением.
В самом запросе Куба не упоминается. Однако несколько источников CBS утверждают, что долгосрочное военное планирование направлено именно против островного государства.
По данным телеканала, в этом году американские военные проводили разведывательные операции, изучая подводные и морские пути подхода к Кубе. Кроме того, отдельные компоненты ВВС США приводились в состояние повышенной готовности, а их личному составу поручили подготовиться к возможным действиям. Как отмечает CBS, эти планы не были реализованы.
Телеканал сообщил, что не стал публиковать часть сведений, опасаясь, что их раскрытие может поставить под угрозу американских военнослужащих.
В начале августа Politico писало, что в последние месяцы США увеличивают число сотрудников разведслужб на Кубе, усиливая давление на власти острова с целью добиться проведения реформ или смены действующего режима.
В мае президент США Дональд Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, назвав эту страну недееспособной. В начале июня он подтвердил намерение добиваться смены политического режима на Кубе после урегулирования конфликта вокруг Ирана.