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Трамп отверг возможность военной операции против Кубы

Антон Потоков

Президент США Дональд Трамп отверг возможность военной операции против Кубы. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Не думаю, что нам понадобятся военные», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

5 июня Трамп заявил о намерении добиться смены власти на Кубе. На фоне этих заявлений минфин США объявил о введении новых санкций против представителей кубинского руководства. Под ограничения попали: президент Кубы Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса, ее сын Мануэль Анидо Куэста, а также сын и внук бывшего главы Кубы Рауля Кастро – Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.

13 марта Bloomberg писал, что Вашингтон планирует использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от США, и намерен добиваться смены власти на острове. 2 июля Трамп говорил, что Куба в последнее время движется в направлении Вашингтона. 

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