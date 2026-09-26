Трамп отверг возможность военной операции против Кубы

5 июня Трамп заявил о намерении добиться смены власти на Кубе. На фоне этих заявлений минфин США объявил о введении новых санкций против представителей кубинского руководства. Под ограничения попали: президент Кубы Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса, ее сын Мануэль Анидо Куэста, а также сын и внук бывшего главы Кубы Рауля Кастро – Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис.