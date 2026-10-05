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Главная / Финансы /

Как граждане будут платить налог с дохода по вкладам в 2027 году

Правительство планирует изменить систему расчета и отчисления налогов с процентов
Наталья Заруцкая
В следующем году госказна может получить 1 трлн руб. за счет налога на процент по вкладам
В следующем году госказна может получить 1 трлн руб. за счет налога на процент по вкладам / Ведомости

Со следующего года система уплаты налога с дохода по вкладу может измениться – власти предлагают удерживать НДФЛ с процентов по вкладам граждан на дату фактического получения дохода. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесло правительство в конце сентября. Сейчас вкладчики уплачивают налог сами в следующем за отчетным году по уведомлению Федеральной налоговой службы (ФНС).

По итогам 2026 г. федеральный бюджет может получить около 632 млрд руб. налога с доходов по вкладам. В следующем году эта сумма вырастет до 1,02 трлн руб., следует из проекта бюджета на 2027–2030 гг. При этом в 2028 г. поступления от НДФЛ на проценты по вкладам заложены в бюджете на уровне 305,58 млрд руб., на 2029 г. – 307,38 млрд руб.

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