Андрей Воробьев: «Наша задача – делать искусство»

«Наша задача – делать искусство»Директор «Мастерской Петра Фоменко» о сохранении традиций и театре как семье
За 30 лет своего существования «Мастерская Петра Фоменко» стала одним из самых посещаемых театров Москвы, неоднократным лауреатом театральных премий «Золотая маска», «Чайка», «Гвоздь сезона», участником Венецианской биеннале, фестиваля в Авиньоне, фестиваля в Линкольн-центре в Нью-Йорке и др. Сегодня театр выпускает четыре премьеры в сезон и проводит в своих стенах огромное количество концертов, выставок, лекций и театральных встреч.
С 2001 г. директором «Мастерской» является Андрей Воробьев. Он служит в театре со дня его основания, успел поработать и помощником режиссера, и администратором. За время директорства Воробьева «Мастерская» получила новое здание на набережной Тараса Шевченко. При нем театр пережил утрату основателя – Петра Наумовича Фоменко – и выстоял.