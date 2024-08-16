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Андрей Воробьев: «Наша задача – делать искусство»

Директор «Мастерской Петра Фоменко» о сохранении традиций и театре как семье
Наталья Витвицкая
Директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев/ Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

За 30 лет своего существования «Мастерская Петра Фоменко» стала одним из самых посещаемых театров Москвы, неоднократным лауреатом театральных премий «Золотая маска», «Чайка», «Гвоздь сезона», участником Венецианской биеннале, фестиваля в Авиньоне, фестиваля в Линкольн-центре в Нью-Йорке и др. Сегодня театр выпускает четыре премьеры в сезон и проводит в своих стенах огромное количество концертов, выставок, лекций и театральных встреч.

С 2001 г. директором «Мастерской» является Андрей Воробьев. Он служит в театре со дня его основания, успел поработать и помощником режиссера, и администратором. За время директорства Воробьева «Мастерская» получила новое здание на набережной Тараса Шевченко. При нем театр пережил утрату основателя – Петра Наумовича Фоменко – и выстоял.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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