Андрей Воробьев: «Наша задача – делать искусство»

За 30 лет своего существования «Мастерская Петра Фоменко» стала одним из самых посещаемых театров Москвы, неоднократным лауреатом театральных премий «Золотая маска», «Чайка», «Гвоздь сезона», участником Венецианской биеннале, фестиваля в Авиньоне, фестиваля в Линкольн-центре в Нью-Йорке и др. Сегодня театр выпускает четыре премьеры в сезон и проводит в своих стенах огромное количество концертов, выставок, лекций и театральных встреч.