Павел Лунгин: «Больше всего меня завораживает тайна человеческой личности»

В интервью «Ведомостям» Павел Лунгин рассказал, чего недостает новым российским киносказкам, как он едва не снял в «Василисе» Даню Милохина, а также раскрыл детали будущего фильма – документальной картины о феномене Петра Мамонова. Кроме того, режиссер поделился мнением о своих фаворитах из конкурса прошедшего в октябре фестиваля «Маяк», на котором побывал как почетный гость.