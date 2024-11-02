Павел Лунгин: «Больше всего меня завораживает тайна человеческой личности»

«Больше всего меня завораживает тайна человеческой личности»Режиссер «Острова» о новом фильме в жанре сказки, Юре Борисове и «Слове пацана»
Павел Лунгин принадлежит к редкому типу авторов, которые постоянно себя переизобретают. В одной фильмографии соседствуют такие разные фильмы, как «Такси-блюз», драма о странной дружбе таксиста и джазмена, удостоенная в Каннах приза за режиссуру, – и «Остров», притча о грешнике, ставшем старцем. Военная драма об Афгане «Братство» – и политический триллер «Олигарх».
В своей новой картине Лунгин вновь сменил жанр. «Василиса и хранители времени» – это самая настоящая сказка. Авторское прочтение мифа про Деда Мороза, где причудливо переплетены мотивы андерсеновской «Девочки со спичками», легенды о гамельнском крысолове и легкая сатира на мировое тикток-помешательство. Фильм, вышедший на экраны 3 октября, собрал более 170 млн руб. и стал самым кассовым релизом в карьере режиссера в новейшей истории проката.
В интервью «Ведомостям» Павел Лунгин рассказал, чего недостает новым российским киносказкам, как он едва не снял в «Василисе» Даню Милохина, а также раскрыл детали будущего фильма – документальной картины о феномене Петра Мамонова. Кроме того, режиссер поделился мнением о своих фаворитах из конкурса прошедшего в октябре фестиваля «Маяк», на котором побывал как почетный гость.