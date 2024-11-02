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Павел Лунгин: «Больше всего меня завораживает тайна человеческой личности»

Режиссер «Острова» о новом фильме в жанре сказки, Юре Борисове и «Слове пацана»
Николай Корнацкий
Режиссер Павел Лунгин/ Андрей Гордеев / Ведомости

Павел Лунгин принадлежит к редкому типу авторов, которые постоянно себя переизобретают. В одной фильмографии соседствуют такие разные фильмы, как «Такси-блюз», драма о странной дружбе таксиста и джазмена, удостоенная в Каннах приза за режиссуру, – и «Остров», притча о грешнике, ставшем старцем. Военная драма об Афгане «Братство» – и политический триллер «Олигарх».

В своей новой картине Лунгин вновь сменил жанр. «Василиса и хранители времени» – это самая настоящая сказка. Авторское прочтение мифа про Деда Мороза, где причудливо переплетены мотивы андерсеновской «Девочки со спичками», легенды о гамельнском крысолове и легкая сатира на мировое тикток-помешательство. Фильм, вышедший на экраны 3 октября, собрал более 170 млн руб. и стал самым кассовым релизом в карьере режиссера в новейшей истории проката.

В интервью «Ведомостям» Павел Лунгин рассказал, чего недостает новым российским киносказкам, как он едва не снял в «Василисе» Даню Милохина, а также раскрыл детали будущего фильма – документальной картины о феномене Петра Мамонова. Кроме того, режиссер поделился мнением о своих фаворитах из конкурса прошедшего в октябре фестиваля «Маяк», на котором побывал как почетный гость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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