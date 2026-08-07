Марина Брусникина: «Иллюзии способны влиять на людей»

В свою очередь, «Практика», в которой Брусникина является художественным руководителем уже восемь лет, тоже не остается в стороне от театрального процесса. Это маленький крепкий театр со своим зрителем и сильным, ни на кого не похожим репертуаром – здесь идут спектакли по современным текстам, которые Брусникина хорошо знает и любит. В июне она выпустила здесь сильную работу по пьесам Ирины Васьковской – о судьбе провинциальных женщин, оставшихся со своими мечтами один на один.