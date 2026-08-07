Марина Брусникина: «Иллюзии способны влиять на людей»

«Иллюзии способны влиять на людей»Художественный руководитель «Практики» и главный режиссер РАМТа о поиске смысла и света
Марина Брусникина занимает пост главного режиссера в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) уже три года, помогая художественному руководителю Алексею Бородину точно следовать давно выбранному курсу. А именно – созидать и строить театр, не боящийся сложных тем и воспитывающий личность. За это время РАМТ выпустил десяток интересных премьер, в том числе самой Брусникиной – сложносочиненные и философские «Лето Господне» Шмелева и «Иллюзии» Корнеля. Вдумчивая режиссура с обязательной зашитой в сценическую ткань лирической интонацией сделала эти постановки абсолютными зрительскими хитами.
В свою очередь, «Практика», в которой Брусникина является художественным руководителем уже восемь лет, тоже не остается в стороне от театрального процесса. Это маленький крепкий театр со своим зрителем и сильным, ни на кого не похожим репертуаром – здесь идут спектакли по современным текстам, которые Брусникина хорошо знает и любит. В июне она выпустила здесь сильную работу по пьесам Ирины Васьковской – о судьбе провинциальных женщин, оставшихся со своими мечтами один на один.
В интервью «Ведомостям» режиссер рассуждает о том, почему радость и юмор в сегодняшнем театре обязательны, а также делится мыслями о значении и значимости творческих пауз.