Саша Золотовицкий: «Я борец за иронию и прикол»

Саша Золотовицкий в свои 27 лет успел поставить спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, Театре имени Вл. Маяковского, «Шаломе», РАМТе, Пространстве «Внутри». Его недавняя премьера – спектакль «Катарсис, или Крах всего святого» по одноименному тексту Дмитрия Пригова – вышла в Театре на Таганке. Золотовицкий принципиально не хочет пока называться «Александром» и упорно гнет свою линию в театре – выбирает редкие тексты и взрослые темы, сохраняя детский вайб в спектаклях, которые нравятся всем возрастным категориям. В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал, как он выбирает тексты для своих постановок, почему все его герои – инфантилы и в чем разница между абсурдом и безумием в театре и жизни.