Что услышал Путин на встрече с врио главы Дагестана

Что услышал Путин на встрече с врио главы ДагестанаЭто был важный разговор перед выборами для руководителя сложного региона, считает эксперт
Президент России Владимир Путин в Кремле принял Федора Щукина, которого он назначил на должность врио главы Дагестана 4 мая. Основной темой встречи стала ликвидация последствий весенних паводков, но стороны обсудили также строительство социальных объектов и меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Щукин обратил внимание на то, что на протяжении последних десятилетий население Дагестана «перетекало из горных районов в районы прибрежные, где, соответственно, лучше условия для жизни, есть работа». «И этот дисбаланс, он привел к этой проблематике, когда Махачкала утроила свое население, стала фактически уже давно городом-миллионником (а с Каспийском еще больше). Это, конечно, породило сейчас целый комплекс проблем», – сказал чиновник.
Дагестанцы в боях
Врио главы региона очень точно обозначил главный вызов Дагестана: расселение людей происходит быстрее, чем обновляется инфраструктура, сказал «Ведомостям» директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. Ломоносова Александр Панин. «Формируется крупная агломерация, а школы, медицина, дороги и прочее должны успевать за новой географией жизни. Поэтому важна прозвучавшая на встрече логика: сначала понять, где живут люди, куда они перемещаются и где возникает новая потребность, а уже потом решать, что и где строить», – отметил эксперт.
Речь, по словам Панина, идет о переходе от строительства отдельных объектов к настоящему пространственному планированию Дагестана. «Жилье, школы, дороги, медицина и экономика должны складываться в единое пространство для жизни – без градостроительного хаоса и социального напряжения», – отметил он.
Щукин на встрече с Путиным подчеркнул, что жители большой Махачкалы должны иметь доступ ко всем социальным услугам, которые должно предоставить государство. «И конечно, дополнительные школы, лечебные учреждения – это то, что мы должны точечно развивать, но проведя определенную инвентаризацию этой проблематики, потому что мы должны четко понимать, что и где должно быть построено», – добавил он.
Встречу с Путиным стоит расценивать как укрепление политических позиций Щукина, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, для врио руководителя такого сложного региона прямой разговор с президентом имеет особое значение: он подтверждает возможность выносить проблемы республики на высший уровень и добиваться внимания федерального центра. «Для местных элит это, на мой взгляд, сигнал», – добавил Гращенков.
В начале апреля Дагестан пережил сильнейшее за 100 лет наводнение, спровоцированное аномальными ливнями. Они привели к прорыву земляного вала Геджухского водохранилища в Дербентском районе, в результате свыше 2000 домов оказались подтоплены. Более чем в 10 муниципалитетах действовал режим чрезвычайной ситуации. Жертвами паводка стали шесть человек.
На фоне ликвидации последствий стихии глава Дагестана Сергей Меликов оставил свой пост. Осенью он может стать сенатором от Брянской области, писали «Ведомости» 17 июля.
Кто будет руководить Дагестаном после Меликова, Путин обсудил на встрече с представителями республики 30 апреля. Президент одобрил кандидатуру на тот момент председателя Верховного суда республики Щукина на пост главы Дагестана, назвав его порядочным, последовательным и честным. Указ о его назначении Путин подписал 4 мая, одновременно уволив Меликова.
На встрече с представителями Дагестана Путин также одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики. Последний, будучи заместителем полпреда президента на Дальнем Востоке, вернулся в Дагестан в апреле для участия в ликвидации последствий паводка. Глава Дагестана избирается депутатами парламента из числа кандидатур, предложенных президентом. Выборы главы республики пройдут в единый день голосования 20 сентября.