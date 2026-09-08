Что услышал Путин на встрече с врио главы Дагестана

Дагестанцы в боях

Говоря об участии дагестанцев в специальной военной операции, Щукин заметил, что они «воюют достойно». «Героически», – прокомментировал Путин. По его словам, среди рядового состава, командиров среднего и высшего звена, командиров подразделений много дагестанцев. Врио главы региона отметил, что 20 уроженцев Дагестана были удостоены звания Героя России, «вся республика равняется на них». Путин призвал развивать и совершенствовать систему поддержки военнослужащих и членов их семей. Щукин также доложил Путину о планах создать в Махачкале Дом ветеранов спецоперации. «Очень хорошая идея», – отреагировал президент. По словам врио главы Дагестана, объект станет «домом и для членов семей, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой». Путин пообещал поддержать эту идею на федеральном уровне.