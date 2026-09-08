Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT370,4-2,53%CNY Бирж.12,893+0,86%IMOEX2 265,65+0,54%RTSI828,08+1%RGBI113,80%RGBITR774,26+0,1%
Главная / Политика /

Что услышал Путин на встрече с врио главы Дагестана

Это был важный разговор перед выборами для руководителя сложного региона, считает эксперт
Александр Тихонов
Михаил Метцель / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Михаил Метцель / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин в Кремле принял Федора Щукина, которого он назначил на должность врио главы Дагестана 4 мая. Основной темой встречи стала ликвидация последствий весенних паводков, но стороны обсудили также строительство социальных объектов и меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Щукин обратил внимание на то, что на протяжении последних десятилетий население Дагестана «перетекало из горных районов в районы прибрежные, где, соответственно, лучше условия для жизни, есть работа». «И этот дисбаланс, он привел к этой проблематике, когда Махачкала утроила свое население, стала фактически уже давно городом-миллионником (а с Каспийском еще больше). Это, конечно, породило сейчас целый комплекс проблем», – сказал чиновник.

Дагестанцы в боях

Говоря об участии дагестанцев в специальной военной операции, Щукин заметил, что они «воюют достойно». «Героически», – прокомментировал Путин. По его словам, среди рядового состава, командиров среднего и высшего звена, командиров подразделений много дагестанцев. Врио главы региона отметил, что 20 уроженцев Дагестана были удостоены звания Героя России, «вся республика равняется на них». Путин призвал развивать и совершенствовать систему поддержки военнослужащих и членов их семей. Щукин также доложил Путину о планах создать в Махачкале Дом ветеранов спецоперации. «Очень хорошая идея», – отреагировал президент. По словам врио главы Дагестана, объект станет «домом и для членов семей, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой». Путин пообещал поддержать эту идею на федеральном уровне.

Врио главы региона очень точно обозначил главный вызов Дагестана: расселение людей происходит быстрее, чем обновляется инфраструктура, сказал «Ведомостям» директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. Ломоносова Александр Панин. «Формируется крупная агломерация, а школы, медицина, дороги и прочее должны успевать за новой географией жизни. Поэтому важна прозвучавшая на встрече логика: сначала понять, где живут люди, куда они перемещаются и где возникает новая потребность, а уже потом решать, что и где строить», – отметил эксперт.

Речь, по словам Панина, идет о переходе от строительства отдельных объектов к настоящему пространственному планированию Дагестана. «Жилье, школы, дороги, медицина и экономика должны складываться в единое пространство для жизни – без градостроительного хаоса и социального напряжения», – отметил он.

Щукин на встрече с Путиным подчеркнул, что жители большой Махачкалы должны иметь доступ ко всем социальным услугам, которые должно предоставить государство. «И конечно, дополнительные школы, лечебные учреждения – это то, что мы должны точечно развивать, но проведя определенную инвентаризацию этой проблематики, потому что мы должны четко понимать, что и где должно быть построено», – добавил он.

Встречу с Путиным стоит расценивать как укрепление политических позиций Щукина, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, для врио руководителя такого сложного региона прямой разговор с президентом имеет особое значение: он подтверждает возможность выносить проблемы республики на высший уровень и добиваться внимания федерального центра. «Для местных элит это, на мой взгляд, сигнал», – добавил Гращенков.

В начале апреля Дагестан пережил сильнейшее за 100 лет наводнение, спровоцированное аномальными ливнями. Они привели к прорыву земляного вала Геджухского водохранилища в Дербентском районе, в результате свыше 2000 домов оказались подтоплены. Более чем в 10 муниципалитетах действовал режим чрезвычайной ситуации. Жертвами паводка стали шесть человек.

На фоне ликвидации последствий стихии глава Дагестана Сергей Меликов оставил свой пост. Осенью он может стать сенатором от Брянской области, писали «Ведомости» 17 июля.

Кто будет руководить Дагестаном после Меликова, Путин обсудил на встрече с представителями республики 30 апреля. Президент одобрил кандидатуру на тот момент председателя Верховного суда республики Щукина на пост главы Дагестана, назвав его порядочным, последовательным и честным. Указ о его назначении Путин подписал 4 мая, одновременно уволив Меликова.

На встрече с представителями Дагестана Путин также одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики. Последний, будучи заместителем полпреда президента на Дальнем Востоке, вернулся в Дагестан в апреле для участия в ликвидации последствий паводка. Глава Дагестана избирается депутатами парламента из числа кандидатур, предложенных президентом. Выборы главы республики пройдут в единый день голосования 20 сентября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь