ФСБ пресекла в Астраханской области межрегиональный канал поставок наркотиков
Сотрудники управления ФСБ России по Астраханской области пресекли канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Задержаны житель Ставрополя 2001 года рождения и гражданин одной из стран Центральной Азии 2000 г. р. Они прибыли в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотиков и арендовали квартиру в Ленинском районе для их хранения. В ходе обыска изъято более 500 г мефедрона.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере (п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Мужчины дали признательные показания и заключены под стражу. Расследование продолжается.
В апреле сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству химических наркотиков в Гавриловском муниципальном округе Тамбовской области. Были задержаны пятеро россиян и изъято почти 100 кг мефедрона.