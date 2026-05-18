Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MAGN25,22-0,12%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Общество /

ФСБ пресекла в Астраханской области межрегиональный канал поставок наркотиков

Ведомости

Сотрудники управления ФСБ России по Астраханской области пресекли канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задержаны житель Ставрополя 2001 года рождения и гражданин одной из стран Центральной Азии 2000 г. р. Они прибыли в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотиков и арендовали квартиру в Ленинском районе для их хранения. В ходе обыска изъято более 500 г мефедрона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере (п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Мужчины дали признательные показания и заключены под стражу. Расследование продолжается.

В апреле сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству химических наркотиков в Гавриловском муниципальном округе Тамбовской области. Были задержаны пятеро россиян и изъято почти 100 кг мефедрона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её