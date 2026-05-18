ФСБ пресекла в Астраханской области межрегиональный канал поставок наркотиков

Задержаны житель Ставрополя 2001 года рождения и гражданин одной из стран Центральной Азии 2000 г. р. Они прибыли в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотиков и арендовали квартиру в Ленинском районе для их хранения. В ходе обыска изъято более 500 г мефедрона.