ЦБ: чистая прибыль ВТБ по РСБУ за семь месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО выросла на 44% до 67 млрд руб. за семь месяцев 2026 г., а у Т-банка – на 32% до 98,6 млрд руб. Показатель у Совкомбанка увеличился в 2,6 раза год к году и достиг отметки в 45,3 млрд руб.