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Главная / Инвестиции /

ЦБ: чистая прибыль ВТБ по РСБУ за семь месяцев выросла в 1,6 раза

Ведомости

Чистая прибыль ВТБ по итогам семи месяцев 2026 г. по РСБУ составила 291,94 млрд руб. против 185,41 млрд руб. за этот же период 2025 г. Такие данные опубликовал Банк России.

Показатель Сбербанка составил 1,16 трлн руб. (+19,78% год к году). Прибыль АО «Банк дом.РФ» за семь месяцев вышла в 60,97 млрд руб. (+66,49% год к году), Т-банка – 107,35 млрд руб. (больше в 4,2 раза). У Совкомбанка прибыль выросла в 11 раз – до 74,70 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по итогам полугодия по МСФО составила 225,2 млрд руб. Результат на 19,8% ниже итогов за аналогичный период 2025 г. Во II квартале прибыль банка составила 92,6 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 33,6%.

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%.

Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО выросла на 44% до 67 млрд руб. за семь месяцев 2026 г., а у Т-банка – на 32% до 98,6 млрд руб. Показатель у Совкомбанка увеличился в 2,6 раза год к году и достиг отметки в 45,3 млрд руб.