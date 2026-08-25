Дом.РФ нарастил прибыль до 67 млрд рублей с начала года
Рентабельность капитала составила 23,8%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 52% до 27,6 млрд руб. и формируют около четверти доходов Дом.РФ. Чистые процентные доходы увеличились на 26% до 104,7 млрд руб. Стоимость риска осталась на устойчиво низком уровне – 0,7%.
«Текущие результаты подтверждают обновленный прогноз на 2026 г., предполагающий чистую прибыль в 117 млрд руб.», – говорится в сообщении.
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 12% и достиг 3 трлн руб. Объем выдачи кредитов превысил 1,2 трлн руб. и составляет более 40% от портфеля. Ипотечных кредитов с начала года выдано на 90 млрд руб. (+45%), при этом кредитный портфель физлиц уменьшился на 9% с начала года за счет секьюритизации собственных кредитов на 130,7 млрд руб., уточнили в группе.
Дом.РФ – единый институт развития в жилищной сфере, созданный для повышения доступности жилья, развития городов и поддержки государственной жилищной политики. Группа работает на направлениях: ипотечное и проектное финансирование, секьюритизация, вовлечение в оборот федеральных земель, развитие арендного жилья и рынков ипотечных и инфраструктурных облигаций.