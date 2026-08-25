Дом.РФ нарастил прибыль до 67 млрд рублей с начала года

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 12% и достиг 3 трлн руб. Объем выдачи кредитов превысил 1,2 трлн руб. и составляет более 40% от портфеля. Ипотечных кредитов с начала года выдано на 90 млрд руб. (+45%), при этом кредитный портфель физлиц уменьшился на 9% с начала года за счет секьюритизации собственных кредитов на 130,7 млрд руб., уточнили в группе.