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Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие выросла более чем в 2,5 раза

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Совкомбанк» по МФСО за первые шесть месяцев выросла в 2,6 раза год к году и достигла отметки в 45,3 млрд руб. Промежуточный консолидированный отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.

Чистый процентный доход банк нарастил на 70,4% – до 124,7 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) увеличилась до 7,2% с 4,5% годом ранее. Рентабельность капитала (ROE) достигла 21,1%, показав рост в 9,9 п. п. Кредитный портфель Совкомбанка вырос на 11% и достиг 3,16 трлн руб., в основном за счет корпоративного сегмента.

Чистая прибыль за II квартал год к году показала рост почти в пять раз – с 5 млрд руб. до 25,6 млрд руб. Чистый процентный доход за период вырос на 69,2% – до 64,8 млрд руб.

После опубликования отчета акции Совкомбанка выросли на 0,83% и стали торговаться по 10,34 руб. за штуку. Объем торгов составил 55,40 млн руб.

Совкомбанк по итогам 2025 г. заработал 53,2 млрд руб. по МСФО, что на 31% меньше значения 2024 г., когда банк получил 77,2 млрд руб. чистой прибыли. Значительную часть этого результата обеспечило второе полугодие, за которое банку удалось заработать 35 млрд руб. – в два раза больше, чем за первое полугодие. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение чистой прибыли в 2025 г. на 29,5% до 54,4 млрд руб.

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