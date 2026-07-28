Чистая прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 19,8% в первом полугодии 2026 года
ВТБ по итогам первого полугодия 2026 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере 225,2 млрд руб., что на 19,8% ниже результата за аналогичный период 2025 г. Во II квартале прибыль банка составила 92,6 млрд руб., сократившись в годовом выражении на 33,6%, говорится в отчетности кредитной организации.
Чистые операционные доходы до создания резервов во II квартале составили 321,4 млрд руб., увеличившись за год на 39,4%, а за первое полугодие показатель достиг 689,7 млрд руб. (+17,1%). Чистые процентные доходы группы во II квартале выросли на 121,7% до 208,8 млрд руб., а за январь – июнь увеличились на 176,3%, составив 405,6 млрд руб.
Кредитный портфель группы ВТБ до вычета резервов на 30 июня достиг 25,6 трлн руб., увеличившись с начала года на 4,5%. При этом банк продолжил менять структуру кредитования: объем займов корпоративным клиентам вырос на 7,9% до 18,6 трлн руб., портфель кредитов физическим лицам сократился на 3,6% до 7 трлн руб. В результате доля розничных кредитов в общем портфеле снизилась до 27% против 30% на конец 2025 г.
В первом полугодии ВТБ также зафиксировал снижение клиентских средств. Их общий объем на 30 июня составил 27,6 трлн руб., что на 1,2% меньше уровня начала года. Средства корпоративных клиентов сократились до 13,7 трлн руб., физических лиц – до 13,8 трлн руб. При этом показатель отношения кредитов к средствам клиентов (LDR) вырос до 88%.
Расходы на создание резервов во II квартале составили 66,5 млрд руб., увеличившись на 27,9% год к году. За шесть месяцев расходы достигли 123,3 млрд руб. Доля неработающих кредитов в портфеле сохранилась на уровне 3,5%, а покрытие таких кредитов резервами составило 149%.
ВТБ также сообщил об улучшении показателей достаточности капитала: норматив общего капитала Н20.0 на 1 июля 2026 г. вырос до 10,7% против 9,8% в начале года.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб. и 190,1 млрд руб. по итогам пяти месяцев 2026 г. Показатели сократились на 59,9% и 18,7% год к году соответственно. Возврат на капитал (RoE) составил 11,1% в мае (-17,2 п. п.) и 16,2% (-4,1 п. п.) с начала года. Чистые операционные доходы до резервов составили 89,7 млрд руб. в мае (+35,9%) и 565,5 млрд руб. за пять месяцев (+9,7%). Чистые процентные доходы выросли на 145,6% в мае и на 202,6% с начала года.