Чистая прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 19,8% в первом полугодии 2026 года

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб. и 190,1 млрд руб. по итогам пяти месяцев 2026 г. Показатели сократились на 59,9% и 18,7% год к году соответственно. Возврат на капитал (RoE) составил 11,1% в мае (-17,2 п. п.) и 16,2% (-4,1 п. п.) с начала года. Чистые операционные доходы до резервов составили 89,7 млрд руб. в мае (+35,9%) и 565,5 млрд руб. за пять месяцев (+9,7%). Чистые процентные доходы выросли на 145,6% в мае и на 202,6% с начала года.