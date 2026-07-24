Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие по РСБУ выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие по РСБУ выросла до 260,77 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в этот же период прошлого года. Финансовые результаты опубликовал Банк России.
Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода составила 281,51 млрд руб.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб. и 190,1 млрд руб. по итогам пяти месяцев 2026 г. Показатели сократились на 59,9% и 18,7% год к году соответственно. Возврат на капитал (RoE) составил 11,1% в мае (-17,2 п. п.) и 16,2% (-4,1 п. п.) с начала года. Чистые операционные доходы до резервов составили 89,7 млрд руб. в мае (+35,9%) и 565,5 млрд руб. за пять месяцев (+9,7%). Чистые процентные доходы выросли на 145,6% в мае и на 202,6% с начала года.
3 июля президент – председатель правления ПАО «ВТБ» Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ВТБ намерен выйти на прибыль суммой более 600 млрд руб. в 2026 г. В 2025 г. показатель составил немногим более 500 млрд руб. По словам Костина, банк фокусирует внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. В частности, ВТБ – главный кредитор Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого оценивается в 1,3 трлн руб.