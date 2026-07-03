Костин: ВТБ планирует выйти на прибыль более 600 млрд рублей в 2026 году

30 июня Костин сообщил, что акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Она пройдет по открытой подписке. Завершить размещение допэмиссии банк намерен до конца лета. Глава ВТБ также отмечал, что банк допускает проведение дополнительных эмиссий акций в будущем, но они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. Акционеры ВТБ также одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. На одну акцию будет выплачено 9,71 руб.