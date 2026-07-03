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Костин: ВТБ планирует выйти на прибыль более 600 млрд рублей в 2026 году

Ведомости

ВТБ намерен выйти на прибыль суммой более 600 млрд руб. в 2026 г. В 2025 г. показатель составил немногим более 500 млрд руб., сообщил президент – председатель правления ПАО «ВТБ» Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Костина, банк фокусирует внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. В частности, ВТБ – главный кредитор Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого оценивается в 1,3 трлн руб.

«Когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным легионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить. Кроме этого, есть и другие важные проекты», – сказал банкир.

Путин отметил положительную динамику работы ВТБ на встрече с Костиным

Финансы / Банки

Путин на встрече с Костиным обратил внимание на положительную динамику работы ВТБ по всем основным показателям.

30 июня Костин сообщил, что акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Она пройдет по открытой подписке. Завершить размещение допэмиссии банк намерен до конца лета. Глава ВТБ также отмечал, что банк допускает проведение дополнительных эмиссий акций в будущем, но они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. Акционеры ВТБ также одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. На одну акцию будет выплачено 9,71 руб.

3 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Костиным. По его словам, российский лидер «позанимается вместе с Костиным вопросами деятельности банка ВТБ».

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