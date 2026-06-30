Акционеры ВТБ одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли
Акционеры ВТБ одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. На одну акцию будет выплачено 9,71 руб., сообщил глава банка Андрей Костин в ходе годового собрания.
Реестр для получения дивидендов будет закрыт 20 июля. Поступление средств ожидается до 3 августа.
На собрании Костин также заявил, что ВТБ рассчитывает в 2027–2029 гг. довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли.
По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Костин напомнил, что по итогам 2025 г. этот показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 551 млрд руб.
26 июня банк сообщал, что чистая прибыль по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб., а по итогам первых пяти месяцев 2026 г. – 190,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели сократились на 59,9% и 18,7% соответственно. Совокупный кредитный портфель ВТБ до вычета резервов с начала года вырос на 3% до 25,2 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 5,6% до 18,2 трлн руб., тогда как розничный кредитный портфель сократился на 3,3% до 7,1 трлн руб.