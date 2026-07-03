Путин отметил положительную динамику работы ВТБ на встрече с Костиным
Динамика работы банка ВТБ является положительной по всем основным показателям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления кредитной организации Андреем Костиным.
Глава государства принял Костина в Кремле.
3 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу с банкиром. По его словам, Путин «позанимается вместе с Костиным вопросами деятельности банка ВТБ». Костин доложит главе государства о поквартальных итогах. Песков добавил, что ВТБ является одним из крупнейших и системообразующих банков России.
30 июня Костин заявлял, что акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Она пройдет по открытой подписке. Завершить размещение допэмиссии банк намерен до конца лета. Глава ВТБ также отмечал, что банк не исключает проведения дополнительных эмиссий акций в будущем, но они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. Акционеры ВТБ также одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. На одну акцию будет выплачено 9,71 руб.