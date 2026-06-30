Костин: ВТБ не исключает допэмиссий, но государство сохранит контрольный пакет

До этого в ходе собрания акционеров глава ВТБ также сообщил, что банк рассчитывает в 2027–2029 гг. увеличить дивидендные выплаты до 50% чистой прибыли. По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. При этом по итогам 2025 г. показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную прибыль в 551 млрд руб.