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Главная / Финансы /

Костин: ВТБ не исключает допэмиссий, но государство сохранит контрольный пакет

Ведомости

Государство сохранит контрольный пакет акций банка. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, банк не исключает проведения дополнительных эмиссий акций в будущем, однако они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. «Доля государства должна быть 50+1, и государство не собирается денег вносить в капитал», – сказал Костин.

До этого в ходе собрания акционеров глава ВТБ также сообщил, что банк рассчитывает в 2027–2029 гг. увеличить дивидендные выплаты до 50% чистой прибыли. По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. При этом по итогам 2025 г. показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную прибыль в 551 млрд руб.

26 мая наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 25% чистой прибыли по МСФО. Одновременно ВТБ предложил акционерам провести дополнительную эмиссию акций по цене 87 руб. за бумагу.

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