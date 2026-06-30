В ВТБ заявили, что не будут присоединять «WB банк» в ближайшее время
ВТБ не планирует присоединять «WB банк», сейчас компании договорились о партнерстве. Об этом заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на годовом собрании акционеров.
«[Присоединение] на краткосрочном горизонте – нет. Это партнерство. В «WB банке» останется доля существующего акционера, присоединение в краткосрочном периоде не будет происходить», – сказал он (цитата по ТАСС).
26 мая «Ведомостям» в пресс-службе RWB сообщили, что ВТБ заключит с Wildberries стратегическое партнерство и получит долю «WB банка». Взамен банк предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты. Отмечалось, что сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в РФ.
5 июня Пьянов сообщил, что современные маркетплейсы находятся выше банков в «иерархии торговли человеческим счастьем». Таким образом он обосновал логику сделки с WB.