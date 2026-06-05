Пьянов объяснил партнерство ВТБ и Wildberries
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объяснил логику партнерства банка с Wildberries и заявил, что современные маркетплейсы находятся выше банков в «иерархии торговли человеческим счастьем». Об этом он заявил на сессии ПМЭФа «Банки и маркетплейсы: справедливая конкуренция на цифровых платформах».
Пьянов отметил, что традиционные банки и маркетплейсы сегодня движутся навстречу друг другу, поскольку работают с одной и той же клиентской аудиторией. «Если сравнивать классические банки и маркетплейсы, то маркетплейс находится дальше по иерархии торговли человеческим счастьем», – сказал он.
Пьянов отметил, что многие крупные банки стремятся стать более клиентоцентричными и выйти за рамки традиционных финансовых услуг. В качестве примера он привел стратегии крупнейших российских банков, которые развивают собственные экосистемы и сервисы.
По мнению представителя ВТБ, получение маркетплейсами права создавать собственные банки и финансовые структуры делает их прямыми конкурентами классических кредитных организаций. Именно поэтому банкам важно использовать текущее «окно возможностей» для расширения продуктовой линейки и укрепления отношений с клиентами.
Пьянов также заявил, что банковский сектор находится в эпохе «неоклассики».