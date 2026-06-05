Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,836+0,11%CHKZ16 700+0,6%BSPBP49,15+0,72%IMOEX2 576,89-0,12%RTSI1 092,63-0,12%RGBI119,18+0,05%RGBITR785,97+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Пьянов объяснил партнерство ВТБ и Wildberries

Ведомости

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объяснил логику партнерства банка с Wildberries и заявил, что современные маркетплейсы находятся выше банков в «иерархии торговли человеческим счастьем». Об этом он заявил на сессии ПМЭФа «Банки и маркетплейсы: справедливая конкуренция на цифровых платформах».

Пьянов отметил, что традиционные банки и маркетплейсы сегодня движутся навстречу друг другу, поскольку работают с одной и той же клиентской аудиторией. «Если сравнивать классические банки и маркетплейсы, то маркетплейс находится дальше по иерархии торговли человеческим счастьем», – сказал он.

Пьянов отметил, что многие крупные банки стремятся стать более клиентоцентричными и выйти за рамки традиционных финансовых услуг. В качестве примера он привел стратегии крупнейших российских банков, которые развивают собственные экосистемы и сервисы.

По мнению представителя ВТБ, получение маркетплейсами права создавать собственные банки и финансовые структуры делает их прямыми конкурентами классических кредитных организаций. Именно поэтому банкам важно использовать текущее «окно возможностей» для расширения продуктовой линейки и укрепления отношений с клиентами.

Пьянов также заявил, что банковский сектор находится в эпохе «неоклассики».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь