Пьянов объяснил партнерство ВТБ и Wildberries

Пьянов отметил, что традиционные банки и маркетплейсы сегодня движутся навстречу друг другу, поскольку работают с одной и той же клиентской аудиторией. «Если сравнивать классические банки и маркетплейсы, то маркетплейс находится дальше по иерархии торговли человеческим счастьем», – сказал он.