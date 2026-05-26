ВТБ заключит с Wildberries стратегическое партнерство и получит долю WB Банка
ВТБ и группа RWB (объединяет Wildberries и Russ) планируют заключить стратегическое партнерство, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе RWB. Банк получит долю в WB Банке, а взамен предоставит маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты.
Сделка станет первым прямым сотрудничеством крупного банка и игрока e-commerce в России. ВТБ приобретет 5% в WB Банке с правом увеличить долю в будущем. Взамен клиентам WB Банка станут доступны ипотека и другие продукты ВТБ. Малый и средний бизнес, работающий с WB Банком, получит доступ к корпоративным услугам ВТБ. Группа RWB, в свою очередь, внедрит свои IT-решения и технологии искусственного интеллекта в розничные продукты банка.
Официально сделка пока не анонсировалась. В апреле 2026 г. в объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) опровергали информацию об альянсе с ВТБ, сообщали «Ведомости». Тогда речь шла о возможной интеграции, конфигурация которой еще не была определена, и одним из катализаторов называли конфликт банков и маркетплейсов из-за комиссионных доходов при обслуживании платежей.
Конфликт между банками и маркетплейсами начался осенью 2025 г. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы. В декабре президент Владимир Путин призвал стороны найти справедливое решение на основе конкуренции.
ВТБ и Wildberries сотрудничают уже более десяти лет, в 2025 г. банк подписал с объединенной компанией соглашение о строительстве креативно-производственного кластера в ОЭЗ «Максимиха».