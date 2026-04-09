В РВБ опровергли альянс ВТБ и Wildberries
В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) заявили «Ведомостям», что информация о якобы альянсе ВТБ и маркетплейса не соответствует действительности.
Одним из катализаторов обсуждений стал конфликт между банками и цифровыми платформами из-за комиссионных доходов при обслуживании платежей на площадках, в который оказались вовлечены Центробанк и власть. Один из источников рассказал, что была поставлена задача найти компромиссный вариант по созданию общей системы взаимодействия для всех сторон, и обсуждение потенциальной сделки между банком и маркетплейсом может быть попыткой найти решение.
Публичный конфликт крупнейших банков и электронных платформ начался осенью 2025 г. Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину призвали полностью запретить маркетплейсам инвестировать в снижение стоимости покупок. При этом они уточнили, что выступают против «связывания скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом». В декабре президент РФ Владимир Путин призвал маркетплейсы и банки найти справедливое решение спора по скидкам на основе конкуренции.