Костин надеется на «разумное решение» по скидкам маркетплейсов

«Думаю, если бы Сбер сам сумел построить маркетплейс, это "убило бы" нас всех. Сбер как банк занимает непропорционально большое место на рынке розницы, а еще бы и маркетплейс. К счастью для нас, у Сбербанка маркетплейс не состоялся, и сегодня очевидно, что существуют два доминирующих игрока – Ozon и WB», – ответил глава банка.