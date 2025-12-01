Газета
Костин надеется на «разумное решение» по скидкам маркетплейсов

Ведомости

ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью Reuters.

Костин указал, что со стороны банков маркетплейсов растет конкуренция. Россия – единственная страна в мире, где площадкам разрешено иметь собственные банки. В США и Китае законы ограничивают возможность функционирования маркетплейса и банка в одной структуре.

«Но я спокойно отношусь к нашим коллегам, единственный принцип – должен быть равный подход. А так, пусть развиваются, никто не против скидок, все любят кешбэки и скидки. Думаю, разумное решение будет найдено», – подчеркнул глава ВТБ.

Он добавил, что предлагал ввести для банков маркетплейсов системную значимость, к примеру по критерию численности клиентов. В случае, если у платформы 40-50 млн клиентов, то это был бы системно значимый банк. По мнению Костина, здесь необходимы регуляторные меры, которые можно отработать по линии Банка России. Агентство также попросило его прокомментировать, почему не сложились альянсы.

Предприниматели призвали Банк России не ограничивать скидки на маркетплейсах

Бизнес / Торговля и услуги

«Думаю, если бы Сбер сам сумел построить маркетплейс, это "убило бы" нас всех. Сбер как банк занимает непропорционально большое место на рынке розницы, а еще бы и маркетплейс. К счастью для нас, у Сбербанка маркетплейс не состоялся, и сегодня очевидно, что существуют два доминирующих игрока – Ozon и WB», – ответил глава банка.

Он уточнил, что каждый из маркетплейсов сейчас решил развивать собственные банки вместо того, чтобы создавать альянсы с существующими игроками.

20 ноября главы Сбербанка, ВТБ, Т-банкаАльфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В Ozon выразили мнение, что инициатива банков об отмене скидок на маркетплейсах нарушает принципы честной конкуренции. Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким в открытом письме в адрес ЦБ, правительства и Федерального собрания попросила органы власти дать пространство для конструктивного диалога между банковским сектором и платформами во имя сохранения конкуренции и развития экономики России.

