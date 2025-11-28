Ozon: инициатива запрета скидок на маркетплейсах нарушает принципы конкуренции

Банки вводят двойные стандарты, считают в Ozon, так как сами предоставляют скидки и бонусы клиентам внутри систем. В компании объяснили, что владелец карты «Озон банка» получает скидки на товары маркетплейса по тому же принципу, что и держатель карты Альфа-банка получает кешбэк в магазинах Х5 Group. Ozon приводит в пример еще несколько случаев, когда крупные банки предоставляют скидки и бонусы клиентам внутри своих систем.