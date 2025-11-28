Ozon: инициатива запрета скидок на маркетплейсах нарушает принципы конкуренции
Ozon считает инициативу банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной и нарушающей принципы честной конкуренции. Об этом компания сообщила в официальном заявлении (есть у «Ведомостей»).
Банки вводят двойные стандарты, считают в Ozon, так как сами предоставляют скидки и бонусы клиентам внутри систем. В компании объяснили, что владелец карты «Озон банка» получает скидки на товары маркетплейса по тому же принципу, что и держатель карты Альфа-банка получает кешбэк в магазинах Х5 Group. Ozon приводит в пример еще несколько случаев, когда крупные банки предоставляют скидки и бонусы клиентам внутри своих систем.
«Игроки всех секторов должны иметь возможность делать одно и то же», – подчеркнули в компании.
Обращения в госорганы и к регуляторам в компании считают попыткой снизить риски в конкуренции с банками маркетплейсов. Масштаб торговых площадок банков меньше масштабов банков от Ozon, но это условия честной конкуренции, отметили в компании.
«Выбор маркетплейса – это выбор покупателя», – написали представители компании в заявлении.
20 ноября стало известно, что главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
18 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты. Она заметила, что стоимость продукта или услуги является определяющим фактором для выбора человека. Если ценой манипулируют с помощью способов оплаты, становится тяжело отследить злоупотребления.