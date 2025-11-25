Предприниматели призвали Банк России не ограничивать скидки на маркетплейсах
Руководители шести объединений предпринимателей обратитились к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой не запрещать программы лояльности на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на их письмо.
Документ подписали главы Союза интернет-торговли (СИТ), Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), Федерального обществе сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК).
В обращении говорится, что предприниматели видят в концепции «ограничения» угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов. По их мнению, другие банки не готовы в таких объемах субсидировать выгоды для покупателей, производителей и продавцов. Руководители объединений выразили опасение, что под видом «равного доступа» игроки финансового рынка стараются ограничить развитие площадок. По их словам, селлеры регулярно сталкиваются со сложностями в получении финансирования от крупных банков. Финансовые организации маркетплейсов становятся для многих из них единственным способом получить средства на развитие.
Российский бизнес находится в сложной ситуации, говорится в письме. С 2026 г. ужесточится налоговая нагрузка. На финансовое положение предпринимателей влияют и высокие ставки по кредитам, сложности с расчетами с зарубежными поставщиками, растущие логистические издержки и валютные колебания. Объединения предпринимателей призвали Набиуллину воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики и создать на базе ЦБ рабочую группу с представителями маркетплейсов и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на рынке.
25 ноября основательница Wildberries и гендиректор РВБ Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Банка России, правительства и Федерального Собрания в ответ на «публичные атаки на российский цифровой бизнес». Она напомнила, что партнерами цифровых платформ сейчас выступают более 1 млн предпринимателей и для малого и среднего бизнеса они являются практически единственной возможностью масштабироваться.
Днем ранее «Коммерсантъ» писал, что Набиуллина направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением запретить продажу на маркетплейсах финансовых продуктов дочерних банков. Регулятор считает необходимым запретить площадкам менять цены на товары в зависимости от способа оплаты. Кроме того, предлагается сделать ФАС России дополнительным контролером ситуации.