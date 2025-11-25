Предприниматели призвали Банк России не ограничивать скидки на маркетплейсах

В обращении говорится, что предприниматели видят в концепции «ограничения» угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов. По их мнению, другие банки не готовы в таких объемах субсидировать выгоды для покупателей, производителей и продавцов. Руководители объединений выразили опасение, что под видом «равного доступа» игроки финансового рынка стараются ограничить развитие площадок. По их словам, селлеры регулярно сталкиваются со сложностями в получении финансирования от крупных банков. Финансовые организации маркетплейсов становятся для многих из них единственным способом получить средства на развитие.