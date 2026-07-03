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Путин проведет встречу с Костиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом - председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер «позанимается вместе с Костиным вопросами деятельности банка ВТБ». Костин доложит главе государства о поквартальных итогах. Песков добавил, что ВТБ является одним из крупнейших и системообразующих банков России.

«[Банк ВТБ] выполняет очень много важных задач. Важных с точки зрения всей экономики страны, поэтому президент традиционно проводит эти встречи, что называется, делает сверку часов с руководителем банка», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

30 июня Костин заявлял, что акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Она пройдет по открытой подписке. Завершить размещение допэмиссии банк намерен до конца лета. Глава ВТБ также отмечал, что банк не исключает проведения дополнительных эмиссий акций в будущем, но они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. Акционеры ВТБ также одобрили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли. На одну акцию будет выплачено 9,71 руб.

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