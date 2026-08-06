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Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал более $1,1 млрд за неделю

Ведомости

Фильм «Человек-паук: Новый день» от студий Sony и Marvel за первую неделю в кинотеатрах успел заработать более $1,1 млрд и стать самым кассовым фильмом 2026 г. в мировом прокате. Об этом сообщила Variety.

По данным издания, кассовые сборы картины достигли $1,155 млрд, из которых $449 млн пришлись на североамериканский прокат, а еще $706,3 млн – на международный. Таким образом, фильм обошел лидировавшую ранее «Историю игрушек 5», собравшую с июня $1,067 млрд.

Как отмечает Variety, «Человек-паук: Новый день» также установил несколько кассовых рекордов. Картина стала самым быстрым фильмом, преодолевшим отметку в $400 млн в Северной Америке, сделав это всего за четыре дня, а также вторым в истории фильмом, собравшим $1 млрд мировых сборов за шесть дней. Быстрее этого результата достигли только «Мстители: Финал» в 2019 г.

Кроме того, фильм показал крупнейшие в истории сборы в американском прокате 3 и 4 августа после премьеры, а его стартовые сборы в США составили рекордные $360 млн.

Премьера фильма состоялась 31 июля. К своим ролям в картине вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. К актерскому составу также присоединились новые звезды, среди которых Сэди Синк, Джон Бернтал и Марк Руффало.

Российские зрители смогут увидеть ленту в кинотеатрах с 20 августа.

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