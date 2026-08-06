Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал более $1,1 млрд за неделю

Как отмечает Variety, «Человек-паук: Новый день» также установил несколько кассовых рекордов. Картина стала самым быстрым фильмом, преодолевшим отметку в $400 млн в Северной Америке, сделав это всего за четыре дня, а также вторым в истории фильмом, собравшим $1 млрд мировых сборов за шесть дней. Быстрее этого результата достигли только «Мстители: Финал» в 2019 г.