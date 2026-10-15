НКР снизило рейтинг «Самолета» вслед за АКРА

Ранее первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин на форуме «Настоящее – будущее» сообщил, что банк активно взаимодействует с группой компаний «Самолет» и со всеми кредиторами, которые с ней работают. Он заявил, что застройщик должен выйти на стабильную работу.