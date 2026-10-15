НКР снизило рейтинг «Самолета» вслед за АКРА
Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) снизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» с A.ru до BBB.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу со стабильного на негативный. Об этом сообщается на сайте агентства.
Такое решение обусловлено ухудшением оценки финансового профиля из-за роста долговой нагрузки и ослабления показателей обслуживания долга, а также снижения показателей рентабельности и структуры фондирования. Кроме того, агентство снизило оценку качества управления рисками, ликвидностью, а также стратегического планирования у группы.
Негативный прогноз установлен из-за рисков дальнейшего снижения оценки финансового профиля. НКР видит ухудшение конъюнктуры первичного рынка жилья вследствие ужесточения условий ипотечных программ.
8 октября Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг «Самолета» и его облигаций до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный». Ухудшилась оценка финансового профиля «Самолета», в том числе оценка долговой нагрузки покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности.