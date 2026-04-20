МВД предложило не выдавать другим государствам иностранных граждан-беженцев

В январе стало известно, что за 11 месяцев 2025 г. уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила 1230 обращений по вопросам реализации права на гражданство России и защиты прав иностранцев. Около 40 обращений касались предоставления убежища в РФ, столько же – получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Больше всего обращений в 2025 г. поступило по поводу ограничения на въезд и выезд иностранных граждан (650), по вопросам приобретения российского гражданства (241) и легализации на территории России (220).