LRT: Литва ограничила въезд украинцам без опыта срочной службы

Данное требование не будет применяться к тем, кому предоставили временную защиту в любом государстве Евросоюза (ЕС) до 4 августа 2026 г., уточнила телерадиокомпания. По данным МВД Литвы, действующие виды на жительство в республике на основании временной защиты есть у 52 000 украинцев.