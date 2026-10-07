LRT: Литва ограничила въезд украинцам без опыта срочной службы
Граждане Украины без опыта срочной службы теперь не смогут получить временную защиту в Литве. Об этом пишет телерадиокомпания LRT со ссылкой на решение правительства республики.
Отмечается, что теперь украинцы должны предоставлять доказательства прохождения военной службы. Подтверждением будет являться законное пересечение границы при выезде с Украины, штамп о выезде в паспорте или официальный документ, свидетельствующий об освобождении от военной службы.
Данное требование не будет применяться к тем, кому предоставили временную защиту в любом государстве Евросоюза (ЕС) до 4 августа 2026 г., уточнила телерадиокомпания. По данным МВД Литвы, действующие виды на жительство в республике на основании временной защиты есть у 52 000 украинцев.
15 июля Совет ЕС сообщил, что с 2027 г. европейские государства перестанут предоставлять временную защиту военнообязанным гражданам Украины. Новые правила будут распространяться только на новых заявителей, не затронув тех, кто уже оформил нужные документы.
13 июля заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик сообщил газете Rzeczpospolita, что работа над соответствующими поправками Еврокомиссии практически завершена, а Польша поддерживает их принятие. Согласно инициативе, временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые представят официальный документ украинских властей, подтверждающий, что они не подлежат мобилизации.