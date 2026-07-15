ЕС с 2027 года начнет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам

По данным Rzeczpospolita, инициатором пересмотра правил в начале июня выступил Киев, рассчитывающий таким образом поддержать мобилизационную кампанию. Издание отмечает, что после решения Украины разрешить выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет для учебы и работы за границей только за первые три месяца в Польшу прибыли более 121 000 граждан этой возрастной категории, а около 50 000 украинцев в течение нескольких недель подали заявления на получение временной защиты.