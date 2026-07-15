ЕС с 2027 года начнет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам
Евросоюз с 2027 г. перестанет предоставлять временную защиту военнообязанным гражданам Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.
Новые правила будут распространяться только на новых заявителей, не затронув тех, кто уже оформил нужные документы.
«В будущем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои военные обязанности на Украине», – говорится в тексте заявления.
13 июля заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик сообщал газете Rzeczpospolita, что работа над соответствующими поправками Еврокомиссии практически завершена, а Польша поддерживает их принятие.
Согласно инициативе, временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые представят официальный документ украинских властей, подтверждающий, что они не подлежат мобилизации. Как уточнял Душчик, ограничения будут распространяться как на мужчин, так и на женщин.
По данным Rzeczpospolita, инициатором пересмотра правил в начале июня выступил Киев, рассчитывающий таким образом поддержать мобилизационную кампанию. Издание отмечает, что после решения Украины разрешить выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет для учебы и работы за границей только за первые три месяца в Польшу прибыли более 121 000 граждан этой возрастной категории, а около 50 000 украинцев в течение нескольких недель подали заявления на получение временной защиты.