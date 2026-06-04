«Группа Астра» дебютирует на рынке гибридных цифровых прав

«Группа Астра» дебютирует на рынке гибридных цифровых правСпрос на них может быть обусловлен выгодными для корпоративных заказчиков условиями, считают эксперты
Российский разработчик программного обеспечения (ПО) «Группа Астра» выпустит гибридные цифровые права (ГЦП) на собственные софт и оборудование на платформе «Токеон» (принадлежит ПСБ). Сбор заявок запланирован на 8–22 июня 2026 г., максимальный объем выпуска – 10 шт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Группы Астра». Другие условия выпуска, в том числе его сроки и стоимость, компания не раскрывает.
ГЦП – это финансовый инструмент, сочетающий в себе цифровые финансовые активы (ЦФА), цифровой аналог классических акций или облигаций, а также утилитарное цифровое право (УЦП). То есть инвестор, который приобретает гибридный инструмент, по истечении срока права может требовать либо деньги, либо имущество, включая работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности.