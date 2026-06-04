Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR76,79-1,32%CNY Бирж.10,86+0,64%IMOEX2 601,35-0,73%RTSI1 117,32-1,79%RGBI119,05+0,24%RGBITR784,63+0,27%
Главная / Технологии /

«Группа Астра» дебютирует на рынке гибридных цифровых прав

Спрос на них может быть обусловлен выгодными для корпоративных заказчиков условиями, считают эксперты
Ника Сизова
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский разработчик программного обеспечения (ПО) «Группа Астра» выпустит гибридные цифровые права (ГЦП) на собственные софт и оборудование на платформе «Токеон» (принадлежит ПСБ). Сбор заявок запланирован на 8–22 июня 2026 г., максимальный объем выпуска – 10 шт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Группы Астра». Другие условия выпуска, в том числе его сроки и стоимость, компания не раскрывает.

ГЦП – это финансовый инструмент, сочетающий в себе цифровые финансовые активы (ЦФА), цифровой аналог классических акций или облигаций, а также утилитарное цифровое право (УЦП). То есть инвестор, который приобретает гибридный инструмент, по истечении срока права может требовать либо деньги, либо имущество, включая работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её