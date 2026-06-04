«Группа Астра» дебютирует на рынке гибридных цифровых прав

Российский разработчик программного обеспечения (ПО) «Группа Астра» выпустит гибридные цифровые права (ГЦП) на собственные софт и оборудование на платформе «Токеон» (принадлежит ПСБ). Сбор заявок запланирован на 8–22 июня 2026 г., максимальный объем выпуска – 10 шт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Группы Астра». Другие условия выпуска, в том числе его сроки и стоимость, компания не раскрывает.