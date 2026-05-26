«Группа Астра» выкупила 26% компании – разработчика искусственного интеллекта

«Группа Астра» выкупила 26% компании – разработчика искусственного интеллектаСумма сделки могла составить примерно 100 млн рублей
Производитель отечественного софта «Группа Астра» приобрела разработчика искусственного интеллекта (ИИ) AiB. Компания нужна группе для создания и развития внутри экосистемы мультиагентных систем, машинного обучения, предиктивной аналитики, оптимизации больших языковых моделей и разработки прикладного программного обеспечения (ПО). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Группы Астра».
Новое направление бизнеса называется «Астра ИИ», добавил собеседник. По его словам, решения «Астра ИИ» ориентированы на эксплуатацию внутри периметра компании, на совместимость с отечественным инфраструктурным программным обеспечением и на сертификацию ключевых компонентов по требованиям регуляторов.
