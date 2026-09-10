«Сбер» выпустил первую в России открытую модель ИИ с режимом рассуждений
«Сбер» представил новую модель GigaChat 3.5 Reasoning с режимом рассуждений, говорится в сообщении компании. Нейросеть будет доступна пользователям сервиса «Гигачат», а ее исходный код опубликуют в открытом доступе под лицензией MIT. В ближайшее время модель также планируется предложить бизнесу через программный интерфейс API. «Сбер» позиционирует новинку как единственную российскую открытую модель с режимом рассуждений.
Перед выдачей ответа модель последовательно анализирует задачу, благодаря чему лучше справляется с программированием и может находить и исправлять собственные ошибки. Представитель «Сбера» сообщил, что на решение задач ей требуется меньше вычислительных ресурсов и токенов рассуждения, чем ведущим зарубежным открытым моделям. Конкретные результаты сравнения компания не привела.
Режим рассуждений появился в сервисе GigaChat в июне 2025 г. В июле 2026 г. «Ведомости» писали, что «Сбер» выпустил в открытый доступ предыдущую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, улучшенную для программирования, математических и финансовых расчетов. «Яндекс» также разрабатывает единую рассуждающую модель с агентными возможностями, рассказал руководитель направления «Алисы и умных устройств» Валерий Стромов в интервью Forbes в сентябре 2026 г. Срок ее выпуска он не назвал.