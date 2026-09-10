«Сбер» выпустил первую в России открытую модель ИИ с режимом рассуждений

Режим рассуждений появился в сервисе GigaChat в июне 2025 г. В июле 2026 г. «Ведомости» писали, что «Сбер» выпустил в открытый доступ предыдущую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, улучшенную для программирования, математических и финансовых расчетов. «Яндекс» также разрабатывает единую рассуждающую модель с агентными возможностями, рассказал руководитель направления «Алисы и умных устройств» Валерий Стромов в интервью Forbes в сентябре 2026 г. Срок ее выпуска он не назвал.